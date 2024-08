Eccesso di letame nel depuratore di Gornate. Lo sversamento finisce nell’Olona

Ci sarebbe uno sversamento di letame al depuratore di Gornate Olona, alla base dell’inquinamento che ieri (mercoledì) ha colpito il tratto di fiume Olona fino a Cairate. Alcuni cittadini non hanno potuto fare a meno di notare il colorito marrone dell’acqua e il forte odore emanato dalle sostanze finite nel corso d’acqua.

Dalla prima segnalazione sulla pagina facebook degli Amici della Valle Olona, gestita dal consigliere comunale di Legnano Franco Brumana, sono partite una serie di verifiche che hanno trovato un riscontro in Alfa srl, la società che gestisce la rete idrica e i depuratori che scaricano nel fiume.

«La colorazione marrone e le esalazioni maleodoranti sono dovute all’immissione illecita nella fognatura di letame che il depuratore di Gornate Olona non è stato in grado di trattare adeguatamente per la sua enorme quantità e quindi lo ha rilasciato in gran parte nel fiume – spiega Brumana -. Alfa srl è intervenuta prontamente e con una lodevole attività investigativa è riuscita a individuare il responsabile. Le indagini sono tuttora in corso e confidiamo che il colpevole venga sanzionato con la dovuta severità. Ringraziamo Alfa srl che ancora una volta ha dimostrato la sua sensibilità per il nostro fiume e gli Amici dell’Olona Antonella Brun, per la segnalazione, e Abramo Giusto che ha compiuto un attento sopralluogo lungo l’Olona non appena abbiamo avuto notizia dell’accaduto».

La versione di Brumana è stata poi confermata dall’ufficio comunicazione della società della provincia di Varese.