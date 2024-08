Emanuele Monti (Lega) denuncia la situazione critica di Largo Flaiano a Varese

Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale della Lega, ha lanciato un duro attacco all’Amministrazione Galimberti riguardo la situazione di Largo Flaiano. Monti ha denunciato quella che definisce “l’inaccettabile situazione” della maxi-rotonda.

“Come consigliere regionale e comunale della Lega a Varese – dichiara in un comunicato Emanuele Monti –, denuncio con forza l’inaccettabile situazione di Largo Flaiano, frutto dell’ennesimo fallimento dell’Amministrazione Galimberti. Solo pochi giorni fa, un grave incidente è avvenuto sulla maxi-rotonda, teatro di scontri frequenti a causa della segnaletica carente e del cantiere abbandonato da oltre tre anni. Un frontale tra due auto, reso ancora più pericoloso dalla mancanza di segnali chiari, avrebbe potuto causare vittime, e ancora una volta ci si interroga cosa si stia aspettando prima di intervenire”.

“Questa situazione è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità dell’Amministrazione Galimberti e del PD di gestire i progetti cruciali per la città. Mentre si perdono in autocelebrazioni, ignorano i veri problemi dei cittadini. Ricordiamo che i fondi per la realizzazione di quest’opera provengono da enti superiori, non governati dalla sinistra, e che il completamento è stato eseguito in modo tardivo e inappropriato. Esorto quindi – conclude l’esponente della Lega – l’amministrazione comunale ad agire immediatamente per risolvere questi gravi problemi, garantendo la sicurezza dei cittadini che ogni giorno transitano su Largo Flaiano. Non possiamo più tollerare che la mancanza di attenzione e di competenza metta a rischio la vita delle persone.”

Notizie di Largo Flaiano