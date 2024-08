Esplora il mondo sotterraneo con il Cai di Gallarate

Il prossimo 12 settembre prenderà il via la nuova edizione del “Corso di introduzione alla speleologia” organizzato dal Gruppo Grotte del Cai di Gallarate. Un’opportunità per coloro che desiderano esplorare le meraviglie nascoste nel ventre delle montagne, immergendosi in un mondo fatto di silenzio, oscurità e sorprendenti bellezze naturali. (foto di repertorio)

Il corso, aperto a tutti gli amanti dell’avventura dai 15 anni in su, è un viaggio formativo che va ben oltre la semplice attività sportiva. Infatti, la speleologia, definita come la scienza che studia i fenomeni carsici, offre la possibilità di vivere l’esplorazione come esperienza di scoperta e di ricerca.

Durante il corso, diretto dagli istruttori della Scuola nazionale di speleologia, i partecipanti avranno l’occasione di apprendere nozioni fondamentali in materie come geologia, carsismo, meteorologia e idrologia ipogea, grazie a una serie di incontri serali in aula. Le lezioni saranno arricchite da filmati che permetteranno di comprendere a fondo i processi che plasmano il mondo sotterraneo.

Ma la teoria non è tutto: il corso alterna infatti momenti di formazione pratica, con esercitazioni in palestra e, finalmente, l’atteso “battesimo” in grotta. Questa fase permette di mettere in pratica quanto appreso e di acquisire le competenze tecniche necessarie per esplorare le grotte in sicurezza. La speleologia, infatti, non è solo un’attività per pochi, ma è aperta a chiunque abbia voglia di scoprire luoghi inesplorati, spesso celati sotto i nostri piedi.

Un aspetto affascinante di questa disciplina è il suo contatto estremo con la natura, un ritorno alle origini, un’esperienza che si vive metro dopo metro, rivelando scenari unici come canyon sotterranei, torrenti, cascate, e incredibili formazioni rocciose che decorano le grotte come un giardino segreto. La speleologia è anche un’esperienza di gruppo, un modo diverso di fare squadra e condividere avventure indimenticabili.

Il Cai di Gallarate offre inoltre la possibilità di esplorare anche ambienti artificiali con il progetto Unex, che si occupa dello studio e della documentazione di strutture sotterranee realizzate dall’uomo, come bunker, miniere e cisterne, permettendo così una visione a 360° del mondo sotterraneo. Per chi fosse interessato l’appuntamento è fissato per il 15 settembre 2024, giorno in cui il Cai di Gallarate organizzerà un open day in grotta, un’occasione per avvicinarsi agli speleologi e scoprire dal vivo questa disciplina.