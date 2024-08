Striscioni, fiori e tanto entusiasmo. Erano davvero in tantissime e tantissimi i tifosi arrivati a Linate per accogliere al loro ritorno in Italia le ragazze dell’Italvolley, fresche di medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

Galleria fotografica Fiori, affetto ed entusiasmo a Linate per le ragazze d'oro della pallavolo italiana

Ad ognuna è stato consegnato un mazzo di fiori. Travolte dall’affetto dei fans, le pallavoliste e il coach Julio Velasco hanno rilasciato qualche dichiarazione: «Oggi ancora di più ci accorgiamo di quello che abbiamo fatto, qualcosa di storico che rimarrà per sempre».