Fuochi d’artificio e tre giorni di festa per il Ferragosto a Porto Valtravaglia

Tre giorni di festa per il Ferragosto a Porto Valtravaglia organizzati grazie alla collaborazione tra la nuova Pro Loco locale e il Comune, il nostro piccolo comune lacuale si sta per approcciare a tre giorni veramente intensi e straordinari che speriamo vedranno la partecipazione di numerosissimi turisti, villeggianti e concittadini. L’appuntamento è per giovedì 15 Agosto, Ferragosto, e continua mercoledì 16 Agosto, San Rocco Patrono di Porto Valtravaglia e sabato 17 Agosto in piazza Imbarcadero e lungo lago di Porto Valtravaglia.

La festa avrà inizio martedì 15 agosto dalle ore 12.00, quando aprirà lo stand gastronomico che offrirà uno speciale menù dove potrete trovare di fritto misto, pesce di mare, paella, pasta allo scoglio, risotto al persico, porchetta, salamelle, grigliate, patatine e tanto altro. La festa proseguirà alla sera dalle ore 19.00 con la riapertura dello stand gastronomico e dalle 21.00 si esibirà la rinomata Band EFFETTO VIP che saprà farci ballare e cantare i grandi successi degli anni 80 – 90 divertimento garantito.

Venerdi 16 agosto a San Rocco, patrono di Porto Valtravaglia, la festa continua: lo stand gastronomico con specialità di pesce aprirà sempre alle ore 12.00, protagonista indiscusso del menù sarà ancora una volta il fritto misto. Alle ore 18.30 si terrà la seconda edizione del Primo Palio Remiero delle Frazioni, in collaborazione con la Canottieri Caldè, gli equipaggi composti da due vogatori e un timoniere, si sfideranno fronte lago e le finali sono previste verso le ore 20.15, dalle 19.00 riaprirà lo stand gastronomico. Dalle 21.00 la serata continuerà con la Musica di DJ Sirmax e l’ animazione del gruppo New Athletic Dance che sapranno coinvolgere tutti con balli di gruppo e divertimento in balera assicurato con animazione e DJ. Alle 23.00 tutti con il naso all’insù per il gran finale: uno straordinario sull’acqua, Fuochi d’ Artificio unici nel suo genere che sapranno stupire tutti i presenti, lo spettacolo pirotecnico sarà visibile da tutto il golfo di Porto Valtravaglia.

Sabato 17 Agosto grande finale, la festa continua, ore 12.00 apertura dello Stand Gastronomico con possibilità di pranzare direttamente in riva al lago, lo stand riaprirà alle ore 19.00 , alle ore 20.30 Estrazione dei Premi della Lotteria di Ferragosto.

Ore 21.00 grande chiusura del Ferragosto Valtravagliese con l’ esibizione dei VASKOMPLOTTO, incredibile Tribute Band di Vasco Rossi che ci farà rivivere le emozioni delle Canzoni di Vasco Rossi, cantando a squarcia gola in riva al lago. Durante tutti i tre giorni sarà possibile l’ asporto delle pietanze.

L’amministrazione Comunale e la Proloco di Porto Valtravaglia vi aspettano numerosi in questa magico Feragosto Valtravagliese.