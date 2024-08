Furti a ripetizione nei negozi e supermercati. I carabinieri arrestano un 21enne a Somma Lombardo

A Ferragosto non si ferma l’azione dei Carabinieri. E così che un 21enne, noto alle Forze dell’Ordine per le numerose vicende giudiziarie che lo hanno interessato, è stato arrestato in flagranza di reato dalla pattuglia Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo che, nell’ultimo periodo, era sulle sue tracce dopo una serie di furti che avevano preoccupato gli amministratori locali, gli esercenti e i commercianti della zona.

L’opera dei Carabinieri, che non si è interrotta per garantire la legalità e la sicurezza cittadina, ha posto un freno alle ruberie riuscendo a cogliere il malvivente in flagranza di furto ai danni di un supermercato dopo che era riuscito a forzare una porta e introdursi in quei locali facendo razzia di generi alimentari che sono stati poi recuperati e restituiti alla direzione del supermercato.

Il giovane, che dovrà rispondere anche per la detenzione illegale di un coltello, trascorrerà la notte nelle camere di sicurezza per poi essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Busto Arsizio.