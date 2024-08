Galoppo, alle Bettole c’è il Premio Ancilla e Disma Ferrario

Cinque corse su sabbia e una sola sfida sull’erba – ma la più ambita della serata – compongono il programma del convegno di galoppo previsto all’Ippodromo delle Bettole di Varese dal tardo pomeriggio di martedì 20 agosto.

L’inizio, come consuetudine in questa tribolata estate ippica cittadina, è di nuovo fissato per le 18 con ingresso che resta gratuito e con capienza massima fissata a 2mila spettatori. Il clou di cui sopra (terza corsa, ore 19) è il Premio Ancilla e Disma Ferrario, appuntamento classico della pista varesina dedicato a femmine di tre anni e oltre. Cinque le pretendenti al trono a partire da Jar Jar Binx allenato da Giulia Stobbione e affidato a Sara Del Fabbro con cui nel 2022 vinse il “La Novella”, gara che quest’anno ha visto protagoniste sia Aristovic sia Local Girl. Concludono il campo partenti le outsider Dark Chocolate e Terdal.

La serata si apre con il Premio Parco dei Ciliegi, dedicato ad amazzoni e gentleman riders, una handicap ad invito sulla distanza dei 1.500 metri su sabbia, superficie che accomuna anche le corse rimanenti. La seconda è il Premio Villa Toeplitz per velocisti (reclamare sui 1.000 metri); dopo il già citato “Ferrario” ci sarà quindi il Premio Parco Mantegazza con Polastri (affidato a Dario Di Tocco) nel ruolo di top weight sulla distanza dei 1.500 metri.

Le ultime due prove sono il Premio Palazzo Estense e il “Villa Mirabello”: nel primo caso si corre sulla lunga distanza, i 2.150 metri, nella seconda invece sui 1.400 metri con sette cavalli al via, intorno alle 20,30, per quello che sarà l’ultima sfida della serata.