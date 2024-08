Gemonio, accesi i nuovi semafori all’incrocio della “vecchia latteria”

La settimana di Ferragosto è stata utilizzata, a Gemonio, per testare il nuovo impianto semaforico che è stato installato all’incrocio tra la via Castelli – ovvero la strada provinciale SP 45 che collega il paese con Azzio – e le strade limitrofe.

Uno snodo importante per la viabilità, perché oltre alla provinciale converge in quel punto il traffico generato dallo stabilimento della Usag e dalla vicina stazione delle Ferrovie Nord. In tutto sono tre vie (Castelli, Solferino, Roma) e cinque tratti stradali con pendenze differenti.

L’impianto semaforico è di quelli cosiddetti “intelligenti”: sulle strade principali resta infatti sempre lampeggiante fino a che una vettura si affaccia o da via Solferino (Usag) o proviene dalla stazione. In quei casi le lanterne entrano in funzione permettendo, nel giro di pochi secondi, di immettere sulla viabilità principale chi giunge dalle vie comunali.

L’intervento, che è stato interamente finanziato dalla Provincia di Varese attraverso un bando per la sicurezza stradale, era stato caldeggiato da una raccolta firme da parte dei cittadini che vivono nella zona. In particolare c’erano difficoltà per uscire da via Solferino (che si trova più in basso rispetto alla SP 45) sia per la posizione scomoda sia per la presenza di un nuovo guard rail che occlude ulteriormente la visuale. Nel contesto sono state rifatte o sistemate anche alcune opere accessorie come il piccolo spartitraffico a lato dell’incrocio e l’avvio del marciapiede che costeggia il caseggiato noto come “vecchia latteria”.

In questi giorni i tecnici del comune stanno valutando il funzionamento per, eventualmente, sistemare la regolazione delle tempistiche dei semafori e per modificare leggermente altri aspetti (come la lunghezza dei parcheggi che si trovano sulla via Roma in direzione della stazione ferroviaria). A breve quindi tutto l’impianto sarà completamente operativo.