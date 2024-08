Gemonio, il Rione Martitt festeggia il palio con la cena sotto le stelle

Era in programma a prescindere dal risultato, ma la vittoria sul filo di lana nel recente Palio organizzato dalla Pro Loco di Gemonio darà un gusto ancora più intenso alla cena all’aperto organizzata dal Rione Martitt il prossimo sabato 7 settembre dalle 19,30 in avanti.

Sarà la terza edizione per “Martitt sotto le stelle” (la prima nel 2019, poi il covid aveva interrotto la serie, ripresa lo scorso anno – nella foto), un momento conviviale che prevede un menu a base di polenta con spezzatino e gorgonzola e un finale con il dolce. I posti sono limitati – la cena si tiene in piazza Virgilio – e per questo è necessario prenotare il proprio posto entro il 1° settembre via WhatsApp ai numeri 349-4333744 (Paola, dopo le 19) o 340-3649553 (Simone).

La “star” della serata sarà il trofeo del Palio dei Rioni, vinto a giugno dopo un digiuno che durava dal 2010: la coppa tornerà a essere esposta (lo era stata per le due settimane successive alla vittoria) anche per permettere a tutti coloro che hanno disputato gare e giochi al palio di fotografarsi con essa.

Come già avvenuto lo scorso anno, parte del ricavato della serata sarà devoluta alle attività di don Filippo Macchi, il sacerdote originario proprio dei Martitt che è attualmente missionario nel Nord del Mozambico. Il costo del menu è di 15 euro.