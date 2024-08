Niente staffetta 4×100 mista e niente ultima gara per Nicolò Martinenghi alle Olimpiadi di Parigi. La formazione italiana è infatti stata esclusa all’ora di pranzo di sabato 3 agosto in semifinale, chiudendo al quinto posto la batteria (in vasca sono arrivati sesti, guadagnando una posizione per la squalifica della Spagna) e riuscendo a strappare “solo” il 9° tempo assoluto.

Male Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso maschili (53”56, un secondo e mezzo più del tempo fatto registrare nella sua finale), non ha dato il meglio di sè nemmeno Nicolò Martinenghi, che nella frazione a rana ha chiuso in 59”23 (più lento sia dell’inglese Peaty battuto nei 100 rana sia del frazionista australiano Yong), male anche Alessandro Miressi a stile libero in 48”17, mentre il giovanissimo Giacomo Carini a delfino con 51”75 si è salvato, ma non è bastato.

Dopo l’11esimo posto della staffetta “mixed” (due uomini e due donne), Nicolò Martinenghi ha concluso la propria avventura olimpica, un’edizione ricca di successi e che resterà per sempre nella storia con la medaglia d’oro nei 100 rana, raggiunta 24 anni dopo quella vinta da Domenico Fioravanti.

Azzate aspetta il suo campione per festeggiarlo a dovere dopo il trionfo olimpico. Non ci sarà il maxi schermo annunciato per domenica 4 agosto al Belvedere, essendo saltata l’ultima gara di Nicolò, ma ci saranno sicuramente altri momenti per celebrare l’oro olimpico del 25enne.