Gli ucraini di Varese celebrano l’indipendenza sulle note di “Viburno Rosso”

Le note della “canzone del Viburno Rosso”, un brano tradizionale che negli ultimi anni è divenuto uno dei simboli della resistenza contro l’invasione russa, hanno accompagnato anche a Varese la manifestazione indetta per la festa per l’indipendenza dell’Ucraina. Una ricorrenza che cade oggi – 24 agosto – data in cui ci fu la scissione pacifica dall’allora Unione Sovietica nel 1991.

In piazza Montegrappa, grazie all’iniziativa dell’associazione Anna Sofia, si sono riunite una cinquantina di persone per celebrare l’indipendenza che, in questi anni di conflitto, ha assunto un valore ancora più rilevante. I manifestanti hanno srotolato e sostenuto una lunga bandiera nazionale giallo-azzurra e, prima di intonare il “Viburno Rosso”, hanno urlato per tre volte lo slogan “Slava Ukraini” (“Gloria all’Ucraina”) accompagnato da cori a favore dell’Italia.