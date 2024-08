Il maltempo abbatte una pianta a Locate Varesino. Forti piogge nel Saronnese e nella Bassa Comasca

Il maltempo, con forti piogge e grandinate, ha imperversato nella Bassa Comasca e nel Saronnese. In particolare sono state colpite Rovellasca, Rovello, Turate e Locate Varesino. In quest’ultimo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como con l’autoscala a causa della caduta di una pianta di alto fusto all’interno di una proprietà privata. L’albero ha prima invaso la strada per poi adagiarsi sui cavi elettrici. Sul posto anche i tecnici dell’Enel.

