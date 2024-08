Il parapendio a motore si impiglia in un albero ai Ronchi di Casbeno e il pilota finisce in ospedale

La vela rimane impigliata in un albero e il pilota del parapendio a motore viene soccorso e portato all’ospedale di Tradate in codice giallo per le cure del caso. È accaduto intorno alle 20 di martedì 28 agosto in via Corridoni nella zona dei Ronchi di Casbeno (Varese). Ancora non chiara la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni sembra che il pilota, un uomo di 45 anni, non abbia riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese con gli specialisti del Saf , il nucleo speleo-alpino-fluviale, i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica.