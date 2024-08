Incontro dedicato al prendersi cura alla RSA Pineta di Tradate

L’area educativa della RSA Pineta di Tradate propone, sabato 14 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30, un incontro dal titolo “Famiglie e professioni: narrazioni a confronto”.

Interverranno durante il pomeriggio Marco Annicchiarico, autore de “I cura cari” e Luca Lodi, autore de “Lunafasia”. Giulia Dapero, della casa editrice Dapero, condurrà l’incontro.

L’evento è aperto a tutti, familiari, operatori, volontari, caregivers e chiunque sia interessato ad approfondire la tematica della fatica e della bellezza del prendersi cura di qualcuno.

Spiegano le due organizzatrici Erica e Paola dell’ Area educativa: « Teniamo particolarmente alla formazione come spazio concreto, come motore capace di unire professioni e ruoli diversi, capace di muovere e far emergere idee. Sia tra professionisti della cura, sia tra familiari; sia per chi è alle prime armi, sia per chi ha alle spalle anni di esperienza.

È proprio la condivisone della propria esperienza che permette a tutti di maturare nuove competenze e di andare al di là di ciò che ognuno pensa di sapere.

Inoltre, ci sentiamo in dovere di contribuire alla condivisione di informazioni relative alla persona con demenza, anche per intervenire in profondità sulle dinamiche dell’intera comunità, in modo tale di renderla capace di accoglienza, generosità, apertura e di farsi carico delle difficoltà delle persone che vivono con demenza e dei loro familiari.

Lo scambio di idee e la conoscenza, siamo certe, col tempo, potrà portare a costruire una comunità a misura di tutti».