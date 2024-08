Industria varesina in frenata: produzione in calo del 2,2% nel secondo trimestre 2024

Nel secondo trimestre del 2024, il comparto industriale della provincia di Varese ha subito un significativo rallentamento. I dati elaborati dall’ufficio Analisi economica di Camera di Commercio Varese, basati sull’indagine congiunturale condotta da Unioncamere Lombardia su un campione di 276 imprese locali, evidenziano una contrazione della produzione manifatturiera del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Al contrario, il settore artigianale ha mostrato segnali positivi, con una crescita del 2,2%. Nonostante il rallentamento, le esportazioni rappresentano una parte considerevole del fatturato delle imprese industriali, attestandosi quasi al 49% del totale, mentre per l’artigianato si fermano al 7,3%. Tuttavia, l’economia varesina potrebbe risentire ulteriormente del rallentamento economico in Germania, un partner commerciale cruciale per la regione.

Le prospettive per il futuro restano incerte: solo il 72,1% degli imprenditori industriali prevede una produzione stabile o in crescita nel terzo trimestre, in calo rispetto al 79,5% del primo trimestre. Nel settore artigianale, questa percentuale è scesa dal 72,4% al 65,5%. Le principali preoccupazioni delle imprese varesine riguardano l’evoluzione della guerra in Ucraina (47% delle imprese industriali e 37% di quelle artigianali), la concorrenza dei Paesi asiatici (33% per entrambi i settori) e i costi elevati dell’energia (31% industria e 33% artigianato).

Al contrario, le opportunità sono viste nella possibile riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (46% industria e 45% artigianato) e nel calo dei costi delle materie prime (38,5% industria e 31% artigianato).