La Collegiata di Castiglione compie 600 anni. Una settimana di visite dalla cripta al cielo

Dal 4 all’8 settembre appuntamenti esclusivi, riservati a gruppi ristretti, per un percorso guidato negli ambienti più remoti della Collegiata, eccezionalmente aperti al pubblico. I 600 anni di storia della Collegiata raccontati salendo e scendendo 65 gradini: dalla cripta, anch’essa consacrata nel 1425, alla sagrestia cinquecentesca, fino agli spazi più alti della Collegiata, camminando accanto e sopra alla volta affrescata da Masolino per raggiungere il primitivo luogo in cui era custodito il tesoro della Collegiata.

Una visita che consente di esplorare dall’interno il complesso monumentale, capire la sua articolazione, osservare caratteristiche costruttive del Quattrocento, avvicinare meccanismi antichi come l’argano per il lampadario fiammingo della Collegiata. Un itinerario per ammirare l’interno della chiesa da un punto di vista insolito, affacciandosi alle finestrine dell’appartamento ricavato nel Settecento sopra alle volte della navata meridionale, ma anche per sorvolare con lo sguardo Castiglione Olona dall’alto, grazie alle tante aperture che regalano bellissimi scorci sul borgo e che rendono arioso un percorso suggestivo, ricco di passaggi sorprendenti.

Il programma di visite è il seguente: mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30. Visite extra orario venerdì 6 ore 18.00 e 19.30 e sabato 7 settembre ore 18.00. Domenica 8 settembre ore 15.00 e 16.30.

La prenotazione è obbligatoria (max 8 persone per turno), inviando una mail a eventi.collegiata@gmail.com . Il costo è di 15 uro a persona (ingresso e visita). Le visite, della durata di un’ora, sono per visitatori maggiori di 14 anni. I sottotetti presentano passaggi che richiedono scarpe comode.