La rettrice Pierro: “Colpiti dalla scomparsa del professor D’Ettore, lo ricordiamo con grande affetto”

La notizia della scomparsa del professor Felice Maurizio D’Ettore ha lasciato attoniti i colleghi – e amici – che a Varese hanno condiviso con lui gli anni dell’insegnamento all’Unversità dell’Insubria. D’Ettore, che da circa un anno era stato nominato Garante nazionale per i detenuti, è stato dal 1998 al 2005, professore associato di diritto privato a Varese, prima di diventare ordinario all’Università di Firenze.

Era quello il periodo del consolidamento della facoltà nata pochi anni prima e il professor D’Ettore ha fatto parte del gruppo di docenti che ha vissuto con impegno quel particolare momento della storia dell’ateneo. A ricordarlo è oggi la professoressa Maria Cristina Pierro, che dal 1 novembre ricoprirà l’incarico di rettrice dell’Università di Varese e Como: «La notizia della scomparsa di Felice Maurizio D’Ettore mi ha colpito profondamente così come i miei colleghi del nucleo dei giuristi con cui ci siamo sentiti in questa giornata (i professori Vincenzo Salvatore, Sergio Patriarca, Giorgio Grasso, ndr) oltre alla professoressa Rossella Locatelli che era preside».

«Gli anni in cui abbiamo lavorato insieme sono stati importanti e di crescita per il nostro ateneo – prosegue la rettrice – eravamo un gruppo molto affiatato e D’Ettore era apprezzato per la sua intelligenza e preparazione. Era molto arguto e allo stesso tempo ironico e gioioso e riusciva a portare leggerezza grazie al suo carattere solare».

Calabrese di origine ma residente in Toscana, il professor D’Ettore soggiornava per alcuni giorni alla settimana nel cuore di Varese, all’hotel Bologna. «Anche questo era un tratto distintivo e gli ha permesso di conoscere bene la città e di essere a sua volta conosciuto a livello locale. Quando si è spostato a Firenze lo abbiamo seguito “a distanza” e nella sua carriera in politica fino all’ultimo e prestigioso incarico. Come docenti e anche a nome del personale del dipartimento, lo vogliamo ricordare oggi con grande affetto».