La stoviglioteca del Tavolo per il Clima di Luino protagonista a “Èqualafesta” di Germignaga

(A cura di Mariella Martorana del Tavolo per il Clima di Luino)

La stoviglioteca, ormai un elemento imprescindibile per qualsiasi evento sostenibile, sarà protagonista anche a ÈQUALAFESTA di Germignaga. Quest’anno la festa, che si terrà al Boschetto di Germignaga tra sabato 24 e domenica 25 agosto, avrà come tema “Chi non integra… disintegra”, un richiamo perfetto all’importanza di ridurre l’impatto ambientale.

Ma cosa c’entra la stoviglioteca? Organizzare una festa senza lasciare un impatto negativo sull’ambiente è possibile, grazie all’utilizzo di stoviglie riutilizzabili. La stoviglioteca offre infatti un’ampia gamma di piatti, bicchieri, posate, brocche e ciotole di diverse dimensioni, ideali per qualsiasi tipo di evento, dalle piccole alle grandi feste. In questo modo, non si “disintegra” nulla: tutto viene riutilizzato, evitando sprechi e riducendo l’impatto ambientale.

L’estate è il periodo ideale per fare feste all’aperto con gli amici, e noi italiani amiamo associare queste occasioni al buon cibo e al buon bere. Tuttavia, con l’aumentare del numero degli invitati, diventa comune ricorrere a stoviglie usa e getta. Purtroppo, però, al termine della festa, molti finiscono per buttare tutto nell’indifferenziata, anche chi normalmente fa la raccolta differenziata. Questo accade per un’insana e incomprensibile idea di semplificazione, per cui differenziare durante un evento sembra un’impresa impossibile.

Un comportamento che provoca un doppio danno: l’utilizzo dell’usa e getta (e se i numeri sono cospicui si “disintegra” decisamente parecchio) e un’elevata quantità di immondizia non differenziata. La soluzione? La colorata stoviglioteca, che non solo permette di risparmiare, ma aiuta anche a ridurre significativamente l’impatto ambientale. Come detto la stoviglioteca è stata utilizzata anche per “Integrare”, come per esempio in occasione del gemellaggio con coetanei e coetanee di Bad Sackingen (Germania) quando i ragazze e le ragazze italiani/e e tedeschi/e hanno pranzato insieme.

Questo il link per capire di che si tratta e per prenotare: https://www.terredilago.it/stoviglioteca.html

In occasione di Èqualafesta, il 25 agosto il Tavolo per Clima sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande e curiosità in merito. Ti aspettiamo.