Lancia una petizione dopo la morte della moglie: “Lei non ce l’ha fatta, ma ho sperimentato l’importanza dell’Ospedale di Saronno”

Giampiero è rimasto solo. Sua moglie si è spenta dopo una lunga battaglia contro una malattia oncologica e lui, pur nel dolore, ha voluto fare qualcosa per mettere in luce l’importanza e il ruolo dell’Ospedale di Saronno, dove sua moglie è stata presa in cura. E’ nata così una petizione per salvare l’ospedale dal rischio di chiusura e privatizzazione che in meno di una settimana ha raccolto 11.300 firme sulla piattaforma Change.org.

«Ho lanciato questa questa petizione perché ho sperimentato personalmente quanto indispensabile sia l’ospedale di Saronno – spiega Giampiero – Mia moglie è stata amorevolmente assistita dal personale del reparto oncologico e della chemioterapia. Purtroppo non hanno potuto fare il miracolo ma insieme l’abbiamo accompagnata cercando di farla soffrire il meno possibile».

L’Ospedale di Saronno, che serve un bacino di circa 200.000 persone considerando i paesi limitrofi, è di vitale importanza per la comunità: «Temo che la sua chiusura o la sua cessione alla sanità privata farà del male a innumerevoli cittadini, specialmente coloro che potrebbero non permettersi cure mediche private. Negli ultimi anni, non sono state apportate significative migliorie all’ospedale dalle direzioni sanitarie pubbliche e il personale non viene incentivato a rimanere. Questa situazione non può continuare. È imperativo che facciamo sentire la nostra voce. Firmare questa petizione può essere un primo passo per trasmettere il messaggio che teniamo alla salute dei nostri concittadini e che il nostro ospedale è un servizio essenziale che non può essere perso o privatizzato. Per favore, aiutateci a proteggere l’Ospedale di Saronno. Firmiamo la petizione oggi».

Qui il link per firmare la petizione