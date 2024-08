Lavori a pieno ritmo nel cantiere della nuova scuola Rodari di Saronno

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la nuova scuola Rodari di Saronno. Il cantiere porterà alla costruzione di un nuovo edificio scolastico – che promette di essere innovativo e all’avanguardia – e una palestra. La nuova scuola avrà un costo di 11,2 milioni di euro, finanziati da Regione Lombardia con 7 milioni di euro, dal Ministero con 1,75 milioni di euro per il conto termico, e dal Comune con 2,3 milioni di euro senza ricorrere a mutui. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2026.

Nella giornata di oggi è previsto il completamento delle operazioni per il getto delle fondazioni. Sulla pagina Facebook del comune sono stati pubblicati un video e le immagini dei lavori in corso: «Nei prossimi giorni – si legge nella nota del Comune – trascorsi i necessari tempi tecnici, inizieranno le operazioni per la realizzazione del solaio del primo piano il cui completamento è previsto per la fine del mese di ottobre».