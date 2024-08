Le nuove rotte aeree possono danneggiare il mercato immobiliare di un comune come Golasecca?

«La nuova sperimentazione delle rotte ha fermato la ripresa del mercato immobiliare di Golasecca». A sostenerlo è il comitato “Vivere Golasecca” che argomenta questa affermazione citando i dati del sito immobiliare.it e dell’Agenzia delle Entrate: 890 euro al metro quadro contro una media provinciale di 1593 euro. Un trend negativo che dura da circa un decennio, con un accenno di ripresa nel 2021, affossato sul nascere, secondo il comitato, dalla sperimentazione delle rotte, a causa delle quali le quotazioni immobiliari di Golasecca sarebbero scese del 2,5%, mentre quelle di Somma Lombardo segnerebbero un aumento del 2%. (nella foto una veduta di Golasecca dal fiume Ticino)

UNA QUESTIONE CONTROVERSA

La svalutazione dei valori immobiliari di Golasecca sarebbe dunque l’ennesimo effetto negativo della nuova ripartizione delle rotte di Malpensa. L’Unione dei comitati dell’alta valle del Ticino, di cui fanno parte anche quelli di Golasecca e Coarezza, sostiene che questo sia il risultato di una volontà punitiva “per aver preservato il proprio territorio dallo sviluppo edilizio”.

È evidente che in questa partita si scontrano interessi contrapposti, non solo economici, sui quali è stato chiamato a decidere un giudice terzo.

Sulla questione relativa alla perdita di valore degli immobili di Golasecca, abbiamo interpellato due agenti immobiliari, professionisti di grande esperienza che conoscono bene quella zona e più in generale il mercato della provincia di Varese.

IL CAMBIO DI MENTALITÀ DOPO LA PANDEMIA

Attualmente, secondo quanto riportato dal portale della Camera di Commercio di Varese, a Golasecca il prezzo al metro quadro di un immobile in buone condizioni abitative varia da un minimo di 600 euro a un massimo di 900 euro, mentre a Somma Lombardo varia dai 700 ai 1000 euro.

«Nell’ultimo anno il mercato immobiliare post Covid ha subito delle variazioni – dice Boris Preti agente immobiliare e vicefiduciario Fimaa Gallarate -. Subito dopo la pandemia c’è stato un grande fermento nell’attività di compravendita e abbiamo lavorato tutti molto bene. Però non c’è stato un rialzo dei prezzi e nemmeno un ribasso, bensì un cambio radicale di mentalità, da parte dei proprietari degli immobili, su tre aspetti: le location, le dimensioni e il confort della singola unità abitativa. Se entriamo nel caso specifico di Golasecca, la location gioca un ruolo determinante. È evidente che la lontananza di determinati servizi, come i negozi di prossimità o la banca, per fare due esempi, incide sulla scelta di chi deve comprare casa perché per avere quei servizi è costretto a spostarsi a Somma Lombardo, Sesto Calende o Vergiate».

LA MANCANZA DI SERVIZI

Quindi una delle ragioni del deprezzamento degli immobili potrebbe essere la mancanza di attrattività dell’area, dove le attività di servizio, in particolare quelle commerciali, sono in dismissione. «Non so quanto sia stato impattante lo spostamento delle rotte – continua Boris Preti – Anche a Sesto Calende si sentono gli aerei, così come a Gallarate. Per non parlare di Somma Lombardo, dove il passaggio di un aereo spesso non ti consente di ascoltare una telefonata. Penso che i motivi del deprezzamento degli immobili siano altri. Quello di Golasecca è un mercato immobiliare medio-basso: è dal 1998 da quando ho aperto l’agenzia immobiliare che i valori sono più bassi di quelli di Vergiate, Somma Lombardo, Sesto Calende e Gallarate».

GOLASECCA NON È SOLA IN QUESTA SITUAZIONE

Non è però solo Golasecca a evidenziare un valore degli immobili ben al di sotto della media provinciale. «Golasecca è a due passi da Gallarate che, nonostante le stesse tematiche relative alle rotte degli aerei, non subisce quel deprezzamento – osserva Luca Simioni agente immobiliare e presidente regionale Fiaip -. Non sono solo le rotte e gli aerei a determinare questi prezzi, e Golasecca non è l’unica a trovarsi in questa situazione. Di esempi ce ne sono tanti, pensiamo a Gorla che è lì nel limbo tra Gallarate e Busto Arsizio e i prezzi sono simili a quelli di Golasecca».

I CASI GERMIGNAGA E BESOZZO

Secondo Simioni, con più sei prossimo e collegato ai servizi di un grande centro e più risentirai positivamente di quella vicinanza. «L’esempio è Germignaga – conclude l’agente immobiliare – dove un’unità abitativa in buono stato varia da un minimo di 950 a un massimo di 1550 euro al metro quadro. È indubbio che il collegamento con Luino fa la differenza. Lo stesso discorso vale per Besozzo che risente della vicinanza del Jrc di Ispra e di una clientela che ha una capacità di spesa più alta. Una situazione che ritroviamo a Saltrio, Clivio e Viggiù e in genere nei paesi al confine con la Svizzera dove il mercato immobiliare è vivace per la presenza dei frontalieri il cui reddito è mediamente più alto. Detto questo non è mai un solo fattore a determinare il prezzo di un immobile. A fare la differenza nella scelta di chi compra è spesso la prossimità ai servizi principali».