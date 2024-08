Le tre mosse di Gavirate contro schiamazzi e sgommate notturne in via Arioli

Baccano e maleducati nella nuova area commerciale in fregio alla Sp1 nel comune di Gavirate, così l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Parola interviene con tre mosse.

In questo primo mese di mandato »l’amministrazione gaviratese si è impegnata nell’ascolto e nel confronto con i residenti e gli esercizi dell’area commerciale di via Gerli Arioli, zona al centro di alcune polemiche a causa del disturbo della quiete pubblica soprattutto nelle ore notturne», spiega il sindaco, «parliamo dell’area commerciale occupata da Lidl, McDonald, Tigotà e Isola dei Tesori. Da parte di tutti è manifesta la disponibilità a collaborare in concerto con l’amministrazione per poter disincentivare l’’uso improprio dell’area che va a discapito della quiete pubblica»

Innanzi tutto, dall’inizio di agosto sono aumentate le ronde da parte della vigilanza di Lidl. In secondo luogo l’amministrazione farà collocare dei cordoli per compartimentare il parcheggio di via Gerli Arioli prospicente alla scuola secondaria di primo grado Carducci, in modo da limitare le scorribande in auto. Infine, in accordo con gli esercizi commerciali, si procederà alla delimitazione di alcune aree ad uso privato o di carico – scarico vicine alla zona residenziale, in modo che l’accesso con automezzi sia interdetto nelle ore notturne. I tre interventi sono solo le prime azioni che verranno poste in essere per il ripristino della quiete e a garanzia del riposo per la cittadinanza.

«Questo è quello che faremo nel breve periodo, e una volta verificato il risultato, se non otterremo l’effetto sperato, si darà l’avvio a un secondo step di interventi, che prevederà anche l’implementazione di un sistema di videosorveglianza da collocarsi nelle zone in cui la situazione non sarà risolta», conclude il sindaco Parola.