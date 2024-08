Lite in stazione a Lugano: tre residenti in provincia di Como finiscono in manette

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 10 agosto sono stati arrestati un 25enne cittadino italiano, un 22enne cittadino marocchino e un 21enne cittadino italiano, tutti residenti in provincia di Como. Il fermo da parte di agenti della Polizia città di Lugano è scattato in seguito a una lite avvenuta poco prima delle 5.30 in zona stazione a Lugano, culminata in un breve scontro fisico, con vittima un 32enne cittadino italiano pure residente in provincia di Como, che ha riportato lievi ferite.

Sono in corso accertamenti per chiarire ragioni, dinamica e responsabilità di quanto avvenuto. Le ipotesi di reato sono quelle di aggressione, subordinatamente tentate lesioni gravi, subordinatamente semplici. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Dati gli approfondimenti in corso, al momento non verranno fornite ulteriori informazioni.