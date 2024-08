Lo storico raduno di moto Aermacchi nel nome di Walter Villa e Beppe Consalvi

Domenica 1 settembre, come di consueto, il popolo di appassionati delle moto Aermacchi si dà appuntamento a Varese per celebrare la propria festa organizzata nel luogo – la fabbrica dove attualmente si trova la sede di MV Agusta – in cui tra il 1951 e il 1978 venivano costruite le celebri motociclette varesine.

Galleria fotografica Walter Villa e Beppe Consalvi, piloti leggendari delle moto Aermacchi 4 di 7

La manifestazione, voluta dal Registro Storico Aermacchi, di anno in anno dedica il raduno a figure che hanno fatto la storia della Casa motociclistica: questa volta (siamo alla 29a edizione) la d dedica è per due figure notevoli, Walter Villa e Giuseppe Consalvi.

La scelta di Villa è evidente: 50 anni fa, nel 1974, il pilota modenese conquistò il primo dei quattro titoli mondiali vinti in sella alla bicilindrica a due tempi progettata dai tecnici alla Schiranna (AMF – Harley Davidson). Quello fu il primo trionfo dei tre consecutivi nella classe 250 ai quali si aggiunse, nel 1976, anche quello della 350 per una fantastica doppietta. Per celebrare quel trionfo sarà presente a Varese la vedova di Villa (che è scomparso nel 2002), la signora Milena Severi.

Il secondo protagonista del raduno sarà invece Giuseppe “Beppe” Consalvi, 77enne perugino che fu uno dei tanti piloti privati che hanno gareggiato con le insegne di Aermacchi. Beppe vinse tra l’altro il titolo italiano juniores con una Ala Oro 250 acquistata nel 1966 da Gilberto Milani, allora pilota ufficiale della casa varesina. «In carriera purtroppo ho solo sfiorato il tricolore – ricorda Consalvi – e pur essendo sempre protagonista del campionato spesso sono arrivato secondo. Nel 1967 per esempio Zanzani, il preparatore delle Motobi, schierò ben 6 moto per battermi nella gara decisiva per il titolo. Ed io, pilota privato, non è che potessi fare miracoli. In più dovevo battagliare con Lentini e Vinci che pure correvano con le Ala Oro come la mia. Piva, il responsabile delle esperienze Aermacchi preparava quella di Lentini mentre Vinci, lavorando nello stesso reparto alla Schiranna, aveva tutti gli aggiornamenti. Insomma le loro 250 avevano sempre qualcosa in più rispetto alla mia moto. Ma io finivo sempre davanti a loro».

Arrivato alle corse grazie alla disponibilità della madre (il padre era morto prematuramente), Consalvi ha corso con Aermacchi e Yamaha e una volta terminata la carriera agonistica è divenuto un abile preparatore portando tra gli altri Fabio Biliotti al titolo Europeo della 250. Ha inoltre affiancato questa attività alla gestione di un’impresa di illuminazione condotta insieme alla moglie Franca e ai figli.

IL PROGRAMMA – Il raduno del 1° settembre prevede l’arrivo dei partecipanti alla fabbrica MV Agusta dalle ore 9.30: le iscrizioni sono possibili alla segreteria da campo allestita sul piazzale della fabbrica. Le Macchi verranno parcheggiate davanti ai capannoni MV mentre le altre moto d’epoca (escluse le giapponesi: le Macchi sono ospiti e ci si deve adeguare alle richieste MV) andranno parcheggiate negli appositi spazi. Alle 10.30 partirà – con la scorta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Varese – il giro turistico in moto che si snoderà attorno al lago di Varese. In azione anche le staffette con pettorina fluo del Registro Aermacchi e degli amici del club Cagiva che all’ingresso della fabbrica faranno firmare lo scarico di responsabilità a chi entra in moto. Alle 13 è previsto il pranzo presso l’Osteria Centenate di Varese (prenotazione obbligatoria entro le 11 presso la segreteria da campo). Sabato 31 agosto anteprima nel parcheggio MV per l’accoglienza di chi arriva la vigilia del raduno. In serata (prenotazione in loco) cena informale a Morazzone (ristorante Che Spettacolo).