L’otto femminile di De Filippis e Codato è sesto in finale Olimpica

Termina con un onorevole sesto posto la prima, storica partecipazione dell‘Italia nell’otto femminile di canottaggio alle Olimpiadi. L’ammiraglia azzurra, che si era qualificata dopo alcune grandi prestazioni ma anche a sorpresa, è stata autrice di una bella regata finale, conclusa sì all’ultimo posto ma con distacchi limitati.

Un bella soddisfazione per un’Italia che ha una età media molto bassa e che conta tra le proprie fila due atlete del Varesotto, Linda De Filippis (25 anni di Travedona) e Alice Codato (21 anni di Oggiona con Santo Stefano), entrambe in forza alla Canottieri Gavirate.

L’oro è andato alla Romania che ha condotto una gara strepitosa, mettendo addirittura luce tra sé e le inseguitrici. Argento al Canada e bronzo alla Gran Bretagna mentre l’Australia (che si allena a Gavirate) è stata a lungo quinta e nel mirino delle azzurre ma nel rush conclusivo ha superato gli USA per il quarto posto. Linda, Alice e compagne – va ripetuto – hanno disputato una bella gara mantenendo un ritmo costante intorno ai 40 colpi al minuto e restando in scia per tutti i duemila metri ad avversarie ben più titolate.

Termina così la spedizione varesina del canottaggio a Parigi 2024, nella quale è arrivata una medaglia d’argento con Gabriel Soares (doppio pesi leggeri) ma anche due finali con l’otto donne e con il quattro senza di Nicholas Kohl, quarto a un soffio dal podio. Del “contingente” nostrano hanno fatto parte anche Giovanni Codato (12° nel due senza), Davide Verità (7° nell’otto) e Nicolò Carucci (13° nel doppio senior).

ITALIA: Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Veronica Bumbaca (timoniere Emanuele Capponi)