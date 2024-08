Lunedì a Bollate i funerali di Omar Bassi

Si terranno lunedì 12 agosto a Bollate i funerali di Omar Bassi, il 23enne morto per motivi ancora sconosciuti mentre era in vacanza con la famiglia in Calabria. L’ultimo saluto al giovane alle 11 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova.

Ieri, nel capoluogo calabrese si è svolta l’autopsia sul corpo del ragazzo per chiarire le cause del decesso, che i familiari sospettano possa essere legato ad un episodio avvenuto in una discoteca di Origgio lo scorso 20 luglio.