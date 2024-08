Mastini, la rincorsa alla IHL inizia con tre amichevoli in casa

I Mastini Varese hanno definito nel dettaglio l’avvicinamento al campionato IHL 2024-25 nel quale i gialloneri vogliono confermarsi ai vertici dopo la vittoria ottenuta nel 2023 e il secondo posto della passata stagione. La società del presidente Carlo Bino ha scelto un percorso fatto di tre amichevoli, tutte da disputare in tre sabati successivi all’Acinque Ice Arena di via Albani.

La prima si disputerà il 31 agosto (ore 18,30) contro il Chiavenna, squadra di categoria inferiore (gioca nella IHL-Division I, di fatto la vecchia Serie C) con la quale i gialloneri hanno spesso incrociato i bastoni in passato, l’ultima volta in Coppa Italia negli ultimi giorni del 2023. Più impegnativi invece gli altri due incontri: il 7 settembre (alle 19,30) primo assaggio di IHL con un derby “fuoristagione”. Al PalAlbani arriva infatti il Como di coach Da Rin, ormai da tanti anni avversaria classica dei Mastini in campionato.

Gran finale invece sabato 14 (18,30) con il Merano nel remake del testa a testa della stagione 2019-20 interrotta dal covid. In quel caso gli altoatesini vinsero di misura la Coppa Italia sui gialloneri che assaporavano la rivincita nei playoff, poi sospesi per pandemia. Il Merano sarà nuovamente impegnato in ALPS (e nel massimo campionato italiano, o di ciò che ne resta…) e quindi sarà il test più probante per Vanetti e compagni.

Dopo di che la squadra affidata al tecnico sloveno Gaber Glavic si tufferà nell’avventura del nuovo torneo che prenderà il via sabato 21 settembre di nuovo in casa: l’esordio infatti avverrà contro il Dobbiaco mentre alla seconda giornata ci sarà di nuovo il derby con il Como sulla pista dei lariani. Terzo turno con l’atteso match con il Fassa (squadra che ha rinunciato alla ALPS); alla 9a la trasferta sulla pista del neopromosso Aosta mentre la rivincita della scorsa finale con il Pergine sarà all’Acinque Ice Arena all’11a (1 novembre). L’andata terminerà domenica 10 novembre, il ritorno a fine 2024. Poi la formula prevede di nuovo Master e Qualification Round prima dei playoff.