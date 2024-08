“Momenti di gloria” ad Azzate: maxischermo in piazza Belvedere per la staffetta di Nicolò Martinenghi

Un maxi schermo per assistere in diretta alla staffetta 4x100m di Nicolò Martinenghi. Sarà allestito domenica 4 agosto in piazza Ghiringhelli grazie alla collaborazione tra L’Apetit, il food truck che propone aperitivi al Belvedere di Azzate, nei mesi estivi, il Comune di Azzate e Villa Ghiringhelli.

«La proposta è arrivata proprio da Jacopo Martinenghi, il fratello di Nicolò e abbiamo subito accolto l’idea. Lo schermo al Belvedere è il regalo del Comune, e degli agli operatori che danno vita all’iniziativa, per il compleanno di Tete – spiega l’assessore Antonio Triveri – Il maxi schermo consentirà di seguire la staffetta del “nostro” Tete in un luogo magico, tutti insieme».

«La gara sarà alle 19 e chi vorrà partecipare all’evento potrà parcheggiare nel pratone di proprietà di Villa Ghiringhelli – continua Triveri -. Ci sarà personale che regolerà l’afflusso delle auto e aiuterà a parcheggiare nel modo corretto senza intralciare il traffico. Sarà un momento emozionante per i cittadini di Azzate e non solo. Siamo certi saranno in molti a partecipare quindi invitiamo ad arrivare un po’ prima ».

Intanto l’amministrazione si sta preparando ad accogliere Nicolò Martinenghi che farà rientro in Italia lunedì.