Mostre, incontri e presentazioni: Varese si candida a capitale della cultura del ciclismo

Se la Tre Valli Varesine e le gare di contorno formano un piatto sempre più ricco a livello sportivo (oltre alla classica dei professionisti sono ormai fisse la prova femminile e le gran fondo amatoriali), il nuovo Binda Cycling Festival presentato oggi – venerdì 30 – in Camera di Commercio – si candida a far diventare Varese e la sua provincia una sorta di capitale della cultura del ciclismo.

Il festival, che è promosso dalla Associazione Tre Valli Varesine (una entità nata alcuni anni fa proprio per affiancare la “Binda” nelle organizzazioni extra-sportive), è ambizioso fin dalla prima edizione che scatterà il 7 settembre per concludersi a inizio novembre. Il programma prevede infatti tre mostre e otto incontri, sparsi tra la Città Giardino, Busto Arsizio, Brezzo di Bedero, Milano e Magreglio, la località in provincia di Como dove sorge il celebre Santuario della Madonna del Ghisallo con cui i “bindiani” hanno stretto un’alleanza sempre più forte.

I temi degli incontri sono molteplici: si va dalla proiezione di un docufilm sul Learco Guerra, la “Locomotiva umana”, al talk show con Vincenzo Nibali atteso al Salone Estense per un incontro a cuore aperto intitolato “Il campione si racconta”. Da uno spettacolo teatrale dal titolo “La grande scalata di Binda, Bardali e Coppi” fino a una serata tutta incentrata sul mitico Luigi Ganna, l’indunese che trionfò nella prima edizione del Giro d’Italia nel 1909. Spazio anche a Silvano Contini e alla sua biografia così come al ciclismo femminile (due appuntamenti a Busto) con il libro su Morena Tartagni, una delle “ragazze sprint” che ha sdoganato l’agonismo in bicicletta anche in versione “rosa” negli anni Settanta.

Un programma quindi già ambizioso che non ha un orizzonte ristretto a quest’anno che sta già pensando al futuro per diventare un appuntamento fisso a “corredo” del ciclismo pedalato e della Tre Valli Varesine (quest’anno si disputerà l’8 ottobre) «mantenendo però anche qualche evento sparso durante l’anno che possa fare risaltare il festival autunnale» spiega Michele Castelletti, presidente dell’associazione Tre Valli Varesine.

Il Binda Cycling Festival ha subito raccolto il supporto delle istituzioni del territorio a partire dalla Camera di Commercio (nei cui spazi, in via Carrobbio, è stata posizionata la nuova sede della “Binda”), di Confindustria Varese, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, tutti rappresentati nel corso della presentazione in piazza Montegrappa. Il festival ha il sostegno dello sponsor E-Work (che, tra l’altro, farà entrare il ciclismo al palasport di Busto Arsizio) oltre che naturalmente della “Binda” del patron Renzo Oldani.

«La Tre Valli non è solo una corsa – spiega Oldani – ma una cosa che ci è stata tramandata dai nostri genitori e dai nostri nonni e che abbiamo il dovere di portare avanti. Lo facciamo con l’organizzazione sportiva ma anche con questi eventi di natura culturale che ci ricordano di come la corsa sia parte della nostra storia. Grazie all’Associazione Tre Valli Varesine abbiamo trovato il modo di consolidare questa tradizione e di trasformarla in una manifestazione importante e attrattiva, un altro contributo per tutto il territorio. Quello che forse, in Italia, ha ospitato il maggior numero di mondiali di ciclismo se consideriamo tutte le discipline».