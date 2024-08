Niccolò Battistella è ufficialmente rossoblù

La retroguardia della prima squadra della Caronnese si arricchisce di un nuovo talento, a disposizione di Mister Ferri già dall’inizio del ritiro e per tutta la stagione 2024-2025: Niccolò Battistella, nato nel 2004 è ora rossoblù.

Battistella arriva a Caronno Pertusella dopo aver vestito le maglie di Novara (negli Allievi regionali), Città di Varese e Sestese (dove ha militato l’anno scorso). “Terzino robusto e arcigno, Niccolò andrà ad impreziosire la difesa rossoblù nel prossimo campionato di Eccellenza” – si legge nel comunicato della società -.

“La Caronnese è stata per me una scelta facile: il suo blasone, la sua importanza a livello dilettantistico, la sua organizzazione societaria rappresentano una garanzia per chi come me sta costruendo la sua carriera personale con tanta volontà e umiltà “, dichiara Battistella che prosegue: “La squadra ha un organico importante, i nomi sono quelli giusti come d’altro canto le ambizioni: la volontà di costruire un percorso con obiettivi molto chiari è lampante”.

“Mister Ferri mi ha accolto nel migliore dei modi: è giovane, motivato, carico e con grande voglia. E’ proprio quello che mi serviva in questo momento”, confessa Battistella, già protagonista delle prime uscite della squadra di questo mese di agosto.

“Stiamo costruendo un buon gruppo. E’ proprio una bella squadra la Caronnese di cui faccio parte: si sta bene tra di noi, c’è molto affiatamento e sono sicuro faremo un buon campionato. Ci toglieremo grandi soddisfazioni. Cercherò di aiutare il più possibile la squadra e mi metterò a disposizione di Mister Ferri per qualsiasi esigenza: voglio essere determinante”, conclude Battistella indicando così anche le sue ambizioni personali.