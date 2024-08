“Niente bandiera della Palestina alla Festa della Schiranna: avete scelto di stare dalla parte sbagliata”

Il Comitato Varesino per la Palestina e la Rete Varese Senza Frontiere tornano a scrivere agli organizzatori della Festa della Schiranna e ai vertici politici locali del Partito Democratico. Tema della lettera, la seconda nel giro di poche settimane e con toni decisamente meno concilianti della prima, è la richiesta che non ha ricevuto risposte di posizionare negli spazi della festa anche la bandiera della Palestina accanto a quella Ucraina.

«Dopo la lettera aperta che vi abbiamo indirizzato via stampa il 22 luglio scorso siamo costretti a constatare l’assordante silenzio con cui NON avete risposto ad elementari richieste di umanità. Vi chiedevamo di manifestare verso il massacro del popolo palestinese almeno la stessa solidarietà mostrata per quello ucraino, superando quel vergognoso doppio standard e l’inqualificabile sostegno ad Israele, entrambi degni di complici di criminali politiche Usa e Nato, di cui sarà facile vittima anche il popolo italiano – si legge nella seconda lettera scritta da Comitato Varesino per la Palestina e Rete Varese Senza Frontiere -. Non avete voluto mostrare la minima apertura ai sentimenti di giustizia ed al bisogno di riscatto ormai universalmente condivisi. Noi siamo quindi oggi qui a rimettervi questa vostra vergogna, rivolgendo anche a voi il NON IN NOSTRO NOME che tanti ebrei statunitensi ora dicono ai loro “rappresentanti” democratici».

«La “pace israeliana”, senza giustizia, che da sempre sostenete, è sotto gli occhi di tutti, realizzata a suon di bombe, con massacri su massacri contro un popolo che cerca solo di difendersi, da circa un secolo: è la pace eterna per i palestinesi ed i loro diritti – chiosano Comitato Varesino per la Palestina e Rete Varese Senza Frontiere -. Con questo “piccolo” gesto di negligenza avete definitivamente scelto di stare dalla parte sbagliata, finendo per tradire tutti gli ideali che con tante lotte le generazioni precedenti fecero diventare conquiste universali».