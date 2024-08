Nuovi responsabili per la medicina e l’ortopedia degli ospedali di Angera e Cittiglio

Doppio incarico provvisorio negli ospedali di Cittiglio e di Angera dell’Asst Sette Laghi. Dopo il pensionamento, dal primo luglio scorso, del dottor Andrea Bertolini che guidava la struttura complessa di Medicina generale dei due ospedali Ondoli e Pia Luvini, la direzione ha deciso di assegnare in via provvisoria, in attesa che si realizzi il concorso per il nuovo direttore, l’incarico di facente funzioni al dottor Matteo Bernasconi che guida così il reparto dall’inizio del mese scorso.

Uguale incarico provvisorio è stato assegnato al dottor Diego Baù che dal primo agosto scorso è alla guida dell’ortopedia e traumatologia di Cittiglio e Angera. Il suo incarico di facente funzioni è iniziato il primo agosto scorso in concomitanza con il trasferimento del dell’ex direttore professor Michele Surace alla Lariana. Anche in questo caso l’affidamento della responsabilità è temporaneo in attesa che si bandisca il concorso per il ruolo di direttore.

Per il dottor Baù c’è anche da registrare un cambiamento nell’equipe: con il professor Space se ne sono andati anche quattro medici subito sostituiti da altrettanti specialisti provenienti dalla stessa azienda e da un altro ospedale