Pd, Cev e Lista Silvestrini: “Non è la prima volta che Cassani insulta e poi si scusa”

I gruppi di opposizione in consiglio comunale a Gallarate attaccano il primo cittadino Andrea Cassani dopo il gestaccio ai manifestanti che stanno impedendo i lavori in via Curtatone nel tentativo di salvare il boschetto.

«Sui social e sulla stampa locale circola l’immagine del sindaco Cassani in un gesto volgare rivolto a un gruppo di cittadini e cittadine. Non è certo la prima volta che il primo cittadino resta al livello della trivialità ma, questa volta, ripreso dallo scatto implacabile, dapprima ha avanzato le consuete recriminazioni (la storia dell’underdog però sta sfuggendo di mano) poi si è scusato – si legge nella nota firmata da Pd, Cev e Lista Silvestrini -. Il Partito Democratico, in uno degli ultimi consigli comunali ha sottolineato, rivolgendosi in modo particolare allo stesso sindaco e alla sua maggioranza, il valore del rispetto nel confronto politico, la legittimità del dissenso come sale del confronto democratico (ed è semmai degno di nota il fatto che si debba ricordare l’ovvio, come se si avesse a che fare con illetterati della politica). L’intervento è caduto nel vuoto, è stato accolto, come sempre, con ironia e sufficienza, eppure in quelle parole c’era e c’è una lezione di comportamento che, se compresa, avrebbe evitato al sindaco quest’ultima pessima figura. Un pensiero infine alla maggioranza che lo sostiene: hanno ritenuto Cassani il migliore tra loro per la candidatura a sindaco e continuano a tollerare le sue intemperanze, anche nei loro stessi confronti. Continuiamo a pensare che Gallarate avrebbe meritato, e meriti, un sindaco migliore».