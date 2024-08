Gli attivisti arrampicati sugli alberi fermano nuovamente i lavori al boschetto di Gallarate

La protesta degli attivisti ferma il cantiere, almeno fino a quando non sarà previsto un piano per l’ordine pubblico.

Le tre persone che per il terzo giorno si sono arrampicate sugli alberi nel boschetto di via Curtatone hanno costretto gli operai a sospendere i lavori di disboscamento già iniziati per mancanza delle condizioni necessarie di sicurezza.

La palla passa dunque al comitato tecnico per la sicurezza pubblica con il Prefetto salvatore Pasquariello che ha convocato per domani il tavolo di coordinamento che stabilirà i prossimi passi per la gestione del cantiere.

Festeggiano intanto gli attivisti che sembrano voler proseguire ad oltranza nella loro protesta a presidio dell’integrità del boschetto di via Curtatone.