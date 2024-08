Boschetto di via Curtatone a Gallarate, quattro attivisti arrampicati sugli alberi

Riparte il confronto tra manifestanti, Comune e forze dell’ordine al bosco di via Curtatone a Gallarate. Gli attivisti del Comitato Salviamo gli alberi e del gruppo Tanuki protestano contro l’abbattimento del bosco per realizzare un nuovo polo scolastico unico ideato nel 2021 per intercettare fondi europei.

Il comitato è sul posto da 20 giorni, dal 7 agosto scorso, per impedire il taglio del bosco, previsto dal progetto (salvo una piccola porzione). All’interno del bosco ci sono 4 attivisti arrampicati sugli alberi.

Da due settimane era scattata una sorta di moratoria agostana, anche se i manifestanti sono sempre rimasti sul “chi va là”, pronti a intervenire in forze se fossero riprese le operazioni di taglio sospese l’8 agosto scorso.

Sul posto sono presenti oggi diverse pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, anche se non si sentono le motoseghe al lavoro. Nel corso del pomeriggio si sono verificati attimi di tensione tra forze dell’ordine e manifestanti all’esterno del presidio, con alcune persone che sono state identificate e allontanate.