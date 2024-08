Pellicini: “Perché non ripiantumate gli alberi morti sui viali di Luino?”

«Mi domando se l’amministrazione comunale si sia accorta che i marciapiedi alberati lungo la Via XXV Aprile siano ormai privi di numerosi alberi, evidentemente morti nel corso degli ultimi anni».

Con queste parole inizia l’interrogazione presentata a Palazzo Serbelloni dal deputato di Fratelli d’Italia e consigliere comunale Andrea Pellicini, indirizzata al sindaco di Luino.

Pellicini evidenzia che «arrivando all’incrocio con la piazza Risorgimento ne mancano addirittura tre di fila, con conseguente immagine di abbandono. La medesima trascuratezza nella ripiantumazione degli alberi morti si denota anche in Viale Dante, tra la Rotonda del Marinaio e il Bar il Faro» continua il deputato che, in ultimo, chiede se «l’amministrazione si sia posta questo problema e se, in tal caso, abbia messo in atto un progetto di ripiantumazione delle vie principali della città. Si resta in attesa di risposta scritta».