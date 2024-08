Per Taino: “Le nostre proposte per il futuro”. In autunno un incontro con i cittadini

Chiosco, AlpTransit, polveriera, sanità locale: sono solo alcuni dei temi su cui il gruppo di minoranza Per Taino, guidato dal Lorenzo Giudici, ha presentato osservazioni e proposte che ha voluto condividere con la cittadinanza. All’ordine del giorno della seduta dell’ultimo consiglio comunale era prevista infatti la revisione del Documento Unico di Programmazione, sul quale il gruppo ha presentato un’analisi articolata. Pubblichiamo di seguito la nota diffusa dalla minoranza:

“A Taino, la scorsa settimana si è svolto il consiglio comunale, di cui la revisione del Documento Unico di Programmazione, era in Ordine Del Giorno, perché un’analisi così approfondita? Per creare valore, e confermare il nostro supporto in tutte quelle azioni che interessano il bene comune. Il DUP è lo strumento che permette di pianificare sul triennio le azioni di amministrazione, allineando le intenzioni politiche e le promesse elettorali alla reale situazione economica dell’ente. Non a caso, dopo che tutti gli uffici hanno contribuito all’aggiornamento, è la ragioneria a dare luce verde a questo documento. Poco più di 50 pagine che cercano, all’interno del perimetro normativo, di trovare supporto economico alle promesse elettorali.

Fisiologico il fatto che, su alcune specifiche tematiche, ci siano divergenze a volte incolmabili nei rispettivi programmi elettorali, ma, per il resto, abbiamo la possibilità e dobbiamo concorrere all’obiettivo comune, spinti anche dalla forza che ci è stata consegnata dal nostro elettorato, che ha fatto avvicinare la nostra lista quasi al 40% del totale dei voti validi. Per Taino, la lista di opposizione di cui facciamo parte, nel confermare l’appoggio volto al bene comune nella maggioranza dei punti esposti, ha proposto alcune modifiche e commenti migliorativi che andiamo a riassumere.

Il nostro intervento integrale è disponibile QUI, ma è anche scaricabile dal sito del Comune di Taino, tra gli atti dell’ultimo Consiglio Comunale. Tra i vari argomenti trattati dal DUP (relazione coi comuni confinanti, turismo, il cosiddetto chiosco, associazionismo, parco pubblico, boschi, polveriera, alptransit, traffico, stazione ferroviaria, COR2, OO PP, sociale, protezione civile, scuole, doposcuola e campus, posteggi, sport, eccetera…) La nostra azione, quindi, è stata quella di trovare un filo conduttore soprattutto tra i temi che riguardano, tra le altre, turismo, ambiente, chiosco e associazionismo. La nostra intenzione è quella di valutare insieme con le amministrazioni e i cittadini una o più proposte che integrino azioni senza testa in un progetto pragmatico e di ampio respiro, con l’ obiettivo di Creare Valore per Taino. Una progettualità finalizzata quindi all’integrazione, piuttosto che, come riscontrato, ad una frammentazione progettuale che riduce le proposte a singoli interventi e che rischia di disperdere le già poche risorse di cui il quadro normativo ci permette di usufruire. Stiamo quindi pianificando un incontro pubblico in autunno di cui inizieremo a comunicare i dettagli da metà settembre attraverso i nostri canali Facebook e Instagram. Da settembre attiveremo anche una newsletter a cui ci si potrà iscrivere per essere aggiornati sulle varie iniziative del gruppo”.