Più Pitou per la Pro Patria: il gioello bianco-blu firma un biennale

«Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni insieme, on est ensemble». Nel giorno dell’arrivo di Pratelli, i tifosi della Pro Patria possono esultare anche il rinnovo di contratto di Jonathan Pitou, che continuerà a vestire il bianco-blu di Busto Arsizio fino al 2027.

Arrivato da svincolato allo Speroni di Busto Arsizio nell’ottobre 2022 dal Velodrome di Marsiglia, nel corso di due stagioni il trequartista francese classe 2004 – la festa per il ventesimo compleanno è coincisa con la vittoria in Coppa Italia sulla Pergolettese decisa proprio da una sua graffiata – ha lasciato il segno sui campi di Serie C a colpi di classe, fino a conquistarsi il posto da titolare nella seconda metà della scorsa stagione, grazie al passaggio di mister Riccardo Colombo dal 352 al 3421 e soprattutto alla maturità acquisita con l’esperienza nei campi di provincia, che gli ha permesso di mettere l’eccezionale qualità del suo mancino a disposizione per l’intera squadra.

Educatissimo in sala stampa e altrettanto amato dai tifosi bianco-blu fin dall’esordio – con goal – al Breda di Sesto San Giovanni, in Serie C “Jonny” Pitou ha collezionato 10 reti e 5 assist nelle 56 presenze messe a referto, risultando spesso tra i migliori in campo e venendo per questo più volte premiato con miglior giocatore del mese tra i tigrotti di Busto Arsizio.

Il comunicato ufficiale della società: La Pro Patria e Jonathan Pitou insieme fino al 2027. Aurora Pro Patria 1919 è lieta di comunicare il prolungamento del contratto del calciatore Jonathan Pitou: l’attaccante sarà biancoblu fino al 30 giungo 2027. 56 presenze in biancoblu per Pitou, attaccante classe 2004, con una sete di gol e assist pesanti da imprimere nella storia della Pro Patria; Pitou ha timbrato il cartellino 10 volte con i tigrotti. On est ensemble, Jonny.

