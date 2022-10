La Pro Patria mette l’accento francese in attacco: ingaggiato Jonathan Pitou

Un nuovo innesto per il reparto offensivo della Pro Patria. Con una mossa a sorpresa la società di Busto Arsizio ha infatti ingaggiato il giovane calciatore francese Jonathan Pitou.

Classe 2004, il trequartista (seconda punta) transalpino è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Marsiglia. Proprio con les Olympiens Pitou la scorsa stagione è stato convocato, pur senza esordire, in diverse occasioni nella prima squadra al Velodrome – uno degli stadi di calcio più belli d’Europa -, oltre a far parte del giro della Nazionale Under 18 francese.

Date le caratteristiche spiccatamente tecniche, probabile che Pitou sia stato scelto dal direttore sportivo Sandro Turotti per fornire a mister Jorge Vargas un’alternativa di ruolo a Leonardo Stanzani, seconda punta titolare della squadra (per lui doppietta mercoledì contro la Pergolettese) che, a conti fatti, non ha un vero e proprio “back-up” tra le fila dei tigrotti bianco-blu.

