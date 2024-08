Polo della formazione professionale alla ex scuola Salvemini di Varese, pubblicato il bando

Il Comune di Varese ha pubblicato il bando di gara per accogliere le manifestazioni di interesse da parte di operatori interessati a creare nell’immobile di via Brunico, nella sede della ex scuola Salvemini, un polo dedicato ad attività formative, servizi al lavoro, con l’intento di costituire un polo della Formazione Professionale nella città di Varese, anche come sede di un istituto tecnico superiore (ITS). Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del 3 settembre.

«La formazione professionale oggi riveste un ruolo centrale – spiega la vicesindaca e assessora alle Attività produttive Ivana Perusin – con un mercato che sta vivendo un momento di forte spinta all’innovazione tecnologica, con profondi cambiamenti socio-economici. In questo scenario le competenze professionali, come quelle legate a istituti tecnici in grado di formare figure specializzate, sono sempre più centrali e strategiche, nel duplice interesse di formare studenti già pronti per il mondo del lavoro e al tempo stesso fornire alle imprese potenziali risorse qualificate».

Dopo la manifestazione di interesse già pervenuta nel mese di marzo da parte di un operatore, l’amministrazione ha indetto il bando per accogliere l’interesse di altri soggetti. La proposta arrivata prevede di realizzare attività di formazione professionale, con i necessari lavori di adeguamento e riqualificazione degli spazi interni, esterni, degli impianti con interventi per l’efficienza energetica e opere di ristrutturazione, chiedendo una concessione dell’immobile per un periodo di trent’anni.

Chiunque abbia interesse a concorrere alla procedura di gara, potrà quindi presentare una manifestazione d’interesse finalizzata a un utilizzo dell’immobile per attività di formazione professionale, servizi al lavoro e come sede di istituti tecnici superiori (ITS). Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.