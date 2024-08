Porto Lido di Luino temporaneamente riservato ai bus turistici per il mercato del mercoledì

A partire da lunedì 29 luglio, in via Cesare Battisti a Luino sono in corso lavori di rifacimento del porfido. Poiché questi lavori coincidono con il mercato settimanale del mercoledì, la chiusura di alcune vie e l’afflusso di turisti in autobus, il Comune ha deciso di riservare un’area di sosta esclusivamente per i bus turistici sul lungolago.

Dal 31 luglio al 4 settembre, infatti, i bus turistici che solitamente sostano in Piazza Risorgimento per lo scarico e il carico dei passeggeri, saranno indirizzati al parcheggio Porto Lido/Porto Nuovo. Gli altri veicoli, invece, esclusi gli autobus turistici, potranno parcheggiare nel vecchio campo sportivo di via Lido, situato a soli 500 metri di distanza. Il transito veicolare nell’area di parcheggio lungolago di Luino Porto Lido/Porto Nuovo sarà comunque consentito ai veicoli diretti all’alaggio delle barche.

«Tali misure – spiegano da Palazzo Serbelloni – mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza dei lavori, oltre a gestire il flusso di visitatori e mezzi di trasporto, in particolare i bus turistici che raggiungono Luino».

Importante: durante questo periodo, sia il parcheggio Smartborder, reso irraggiungibile dai lavori in corso sulla via di accesso principale, sia il parcheggio di via Copelli, occupato dal lunapark fino al fine settimana, saranno inutilizzabili per gli autobus. Una volta liberato, il parcheggio di via Copelli tornerà ad essere disponibile.

«Queste disposizioni – concludono dal Comune – sono state adottate in conformità agli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada e in esecuzione dei poteri conferiti dall’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Sindacale n. 1 del 26 marzo 2024. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a rispettare le nuove disposizioni per garantire un’adeguata gestione del traffico e la sicurezza di tutti».