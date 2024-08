Problemi informatici all’Asst Sette Laghi, disagi agli utenti

(immagine repertorio)

Sistemi in tilt nei servizi dell’Asst Sette Laghi a causa di problemi tecnici informatici “esterni all’azienda”, come specifica la Sette Laghi. Il black out, registrato nel pomeriggio di oggi martedì 6 luglio, è avvenuto anche in altre aziende. All’origine dei problemi le difficoltà a collegarsi al server regionale.

Gli applicativi dei servizi ambulatoriali e dei cup non hanno funzionato sin dopo le 18. Disagi si sono riscontrati anche in pronto soccorso.

L’azienda ospedaliera ha spiegato che il problema che ha causato il rallentamento delle attività.