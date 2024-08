Promuovere le aree interne per contrastare l’overtourism: un nuovo futuro per i laghi prealpini

Negli ultimi mesi, il fenomeno dell’overtourism ha stimolato numerose discussioni, spesso descritte come una sfida per l’economia locale. Tuttavia, è importante riconoscere come il turismo possa trasformarsi in un’opportunità straordinaria per le aree interne, spesso sottovalutate rispetto alle mete più rinomate. Questi territori, che negli anni hanno vissuto una diminuzione demografica a causa dell’abbandono, possono oggi trovare nel turismo un potente motore di rinascita, capace di rivitalizzare comunità e valorizzare un patrimonio culturale e naturale unico.

Di queste tematiche cruciali ne parleranno durante la Fiera del Libro di Como, giovedì 29 agosto, presso lo spazio Biblioteca Don Ferrante in Piazza Cavour i referenti dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla e i referenti della Valle d’Intelvi. Saranno infatti presenti Massimo Mastromarino, Presidente dell’Ente regionale con sede a Campione d’Italia, Mario Pozzi, Sindaco di Centro Valle Intelvi e Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese, insieme a Matteo Augustoni, Presidente dell’Associazione Valle Intelvi Turismo e Concetta Pugliese, Project manager del Bando Borghi.

Durante gli incontri, gli interventi saranno focalizzati sull’importanza di sviluppare percorsi turistici alternativi, in grado di valorizzare le aree interne e meno frequentate del territorio del Lago di Como, promuovendo un turismo sostenibile e diffuso.

Alle ore 10.00, si partirà con Massimo Mastromarino, Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio. Mastromarino illustrerà come, grazie a interventi mirati e alla creazione di nuove attrazioni, il territorio di sua competenza sia riuscito a incrementare significativamente il flusso turistico, dimostrando che una gestione attenta e lungimirante può trasformare anche aree meno conosciute in destinazioni turistiche di successo.

Alle 11.00 Matteo Augustoni, Presidente della Valle Intelvi Turismo, Mario Pozzi, Sindaco di Centro Valle Intelvi e neo-eletto Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese e Concetta Pugliese, project manager del Bando Borghi condivideranno le loro esperienze e le iniziative messe in atto per rilanciare il turismo nelle aree della Valle Intelvi, evidenziando come queste zone possano diventare una valida alternativa per i visitatori in cerca di autenticità e tranquillità, contribuendo al contempo a ridurre la pressione turistica sui luoghi più affollati.

I due incontri si propongono come un importante occasione di confronto per riflettere su come un approccio equilibrato al turismo possa contribuire non solo a una migliore gestione delle risorse, ma anche alla salvaguardia e alla valorizzazione dei territori meno conosciuti, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.