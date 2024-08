Punto Nuova Impresa: la porta di accesso al successo imprenditoriale a Varese

Il Punto Nuova Impresa (PNI) è il servizio con cui Camera di Commercio Varese fornisce agli aspiranti imprenditori e imprenditrici tutte le conoscenze necessarie per affrontare gli aspetti amministrativi, legislativi e finanziari legati all’avvio di un’attività d’azienda.

«Il Punto Nuova Impresa è uno sportello che offre un’opportunità unica a chi vuole trasformare la propria idea in una concreta attività imprenditoriale – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello -. Solo attraverso la promozione di una crescita economica che, al tempo stesso, sia anche inclusiva possiamo infatti rendere Varese un luogo migliore dove fare impresa e vivere. Vogliamo far sì che sempre più giovani, nell’avvicinarsi al mondo del lavoro, possano avere l’opportunità di valutare la propria scelta aziendale, accompagnandoli in un percorso di consapevolezza sul significato del “fare impresa”».

Negli ultimi tre anni di attività, il Punto Nuova Impresa di Camera di Commercio Varese ha garantito oltre 2mila ore di formazione collettiva e più di 250 ore relative a quella individuale: un aiuto prezioso agli aspiranti imprenditori che, grazie a un ampio ventaglio di servizi usufruiti, hanno potuto dar vita a 35 nuove attività economiche in soli trentasei mesi.

I dati della frequenza riportano, per l’ultimo anno, una crescita della partecipazione di giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni (38%), sebbene persista l’impegno delle persone dai 36 ai 50 anni (43%). Un dato significativo è quello relativo alla ripartizione di genere: negli ultimi ventiquattro mesi, la maggioranza delle presenze è sempre stata costituita da donne, con una punta che nel 2022 ha toccato il 61%.

Entrando nel dettaglio del suo impegno al servizio del sistema economico varesino, il Punto Nuova Impresa affianca i futuri imprenditori sin da un primo incontro di orientamento che, a livello di gruppo, si tiene ogni mese. A seguito di questo appuntamento d’avvio del percorso, i partecipanti possono aderire a incontri di approfondimento periodici, organizzati in collaborazione con Ordini professionali e Associazioni di Categoria. Questi focus offrono un accompagnamento continuo e dettagliato, permettendo agli aspiranti imprenditori di affinare il proprio progetto e di ricevere un supporto specialistico lungo tutto il percorso di costruzione della propria attività aziendale.

A completamento del percorso formativo di gruppo, è poi possibile accedere ad appositi voucher, per i quali nel 2024 Camera di Commercio ha messo a disposizione 20mila euro. Voucher che danno la possibilità di fruire di assistenza individuale con specialisti di riferimento su aspetti collegati appunto al mettersi in proprio.

Evento cardine nell’impegno annuale del Punto Nuova Impresa è il “Focus Day”, che si tiene ogni autunno a Ville Ponti con il supporto dei partner (SUAP Varese, SUAP Busto Arsizio, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria Varese, Ordini Commercialisti di Busto Arsizio e Varese, Ordine Consulenti del lavoro, CGIL-CISL-UIL, B&B dei Laghi e Women Empowerment Varese APS).

In questo 2024, l’appuntamento è per la mattina di sabato 12 ottobre e sono previsti desk informativi nonché testimonianze di startup femminili e giovanili.