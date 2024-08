Quattro giorni di festa con Freerider a Gavirate. In cucina “fornelli abbassati” per lo chef in carrozzina

Sciare, correre, saltare: sono tutte attività che i disabili sportivi stanno affrontando grazie alla propria forza di volontà e al supporto delle associazioni che permettono loro di svolgere numerose discipline (lo vedremo nelle imminenti Paralimpiadi di Parigi). Ma come la mettiamo con la cucina? E in particolare, quando è necessario preparare da mangiare per tante persone?

La risposta arriva da Gavirate, dove – sul lungolago – fervono i preparativi per la Freerider Fest 2024, l’evento organizzato dall’associazione varesina che da diversi anni è impegnata a portare sulle nevi e insegnare ai disabili l’utilizzo di sci speciali e wakerboard.

La festa è in programma tra il 29 agosto e il 1° settembre e vivrà uno dei momenti più curiosi nella sera di venerdì 30 quando è prevista una “disfida gastronomica” tra la cucina laziale e quella piemontesi.

La particolarità è legata proprio allo chef che rappresenterà il Piemonte: parliamo di Matteo Sacchi, che oltre a destreggiarsi in cucina è un plurititolato atleta paralimpico, specialista del wakeboard di cui è anche istruttore. La disabilità di Sacchi però lo costringe a vivere su una sedia a rotelle e per questo la Pro Loco di Gavirate (nella cui struttura si svolge la festa) si è data da fare per consentirgli di lavorare. La soluzione – semplice da pensare, meno da mettere in atto – è stata quella di “abbassare” i fornelli e gli altri spazi di cui ha bisogno lo chef per preparare i suoi piatti. Ne uscirà una prestazione – giurano tutti – davvero spettacolare.

La Freerider Fest (sottotitolata “Summer is Orange” dal colore utilizzato dall’associazione) prende il via giovedì 29 con la serata dedicata alle specialità gastronomiche abruzzesi e il concerto live dei New Jersey con il “The greatest tribute to Bon Jovi”. Venerdì come detto la sfida Lazio-Piemonte a tavola accompagnata dalla musica dal vivo e dal DJ set dei gaviratesi Doubleface e DJ Kappa.

Sabato sera la scena sarà dedicata a pietanze e vini valtellinesi con la colonna sonora dei Dj Kappa, MC_Colo e Dario Vee mentre domenica 1 settembre gran finale all’ora di pranzo con in tavola i piatti del Trentino Alto Adige, prosecco e birra.