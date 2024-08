Quattro nuove opportunità di lavoro al Comune di Varese

Sono aperte quattro nuove posizioni professionali all’interno dell’ente. Il Comune di Varese tramite la mobilità esterna cerca due figure come segretario amministrativo per l’area dei Servizi alla persona e servizi sociali. C’è tempo fino al 18 settembre per inviare le proprie candidature.

E’ aperta inoltre la posizione per un segretario amministrativo per l’area Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese, attività servizi civici. Per questa posizione è possibile inviare la candidatura entro il 19 settembre.

Si cerca poi una figura come ragioniere per l’area Risorse umane e sistemi informativi, ufficio rapporti di lavoro e rilevazione presenze. La scadenza della pubblicazione per questa posizione è il 20 settembre.

Maggiori dettagli sul sito del Comune di Varese.