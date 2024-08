Ruba un’auto a Busto Arsizio e nella fuga provoca cinque incidenti. Tre feriti

Ruba un’auto e nella fuga ne colpisce altre, inseguito da uno dei danneggiati si schianta frontalmente contro una terza auto sulla quale viaggiava anche una bambina di 1 anno e una di 6 rimasta ferita.

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli vissuti in via per Fagnano Olona a Busto Arsizio, attorno alle 17,30 di ieri, martedì quando un uomo a bordo di un’auto rubata è piombato sulla trafficata strada, percorrendola ad alta velocità.

Nella fuga ha colpito cinque auto e uno degli automobilisti coinvolti si è messo all’inseguimento. La corsa del ladro si è poi conclusa contro una sesta auto, colpita frontalmente. Nel frattempo sul posto sono arrivate tre pattuglie della Polizia Locale di Busto Arsizio e due ambulanze che hanno soccorso i quattro feriti, tra i quali la bambina di sei anni.

Anche per il ladro si sono rese necessarie le cure mediche in ospedale mentre una lunga sfilza di denunce per i vari reati commessi lo attende appena si sarà ripreso.