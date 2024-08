SabiHome: un rifugio per gli amanti dello sport e della natura a Casciago

Grazie alla sua posizione privilegiata, SabiHome a Casciago è un punto di riferimento per il turismo slow e sportivo. Selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, SabiHome è la destinazione ideale per gli amanti del cicloturismo e degli sport all’aria aperta, che preferiscono scoprire la bellezza del territorio a ritmo lento.

Accoglienza e storia

Gestito con passione da Sabina Demolli, SabiHome non è solo un luogo di soggiorno, ma è anche il posto giusto per immergersi nella cultura locale. Ogni dettaglio dell’arredamento e delle decorazioni racconta una storia di affetti e legami con il territorio, creando un’atmosfera calda e accogliente che riflette la vera essenza della ospitalità italiana.

Servizi pensati per il cicloturista

SabiHome è dotato di strutture pensate appositamente per gli appassionati di ciclismo. Al momento, sono disponibili un ampio spazio per la custodia delle biciclette e l’attrezzatura sportiva. Per il 2025, è inoltre in programma la realizzazione di una bikeroom dotata di un parcheggio bici, un’area di ricarica per eBike e un angolo per effettuare interventi di manutenzione e lavare la bicicletta. Tutti elementi che renderanno la casa vacanze un luogo ancora più accogliente per i cicloturisti che vogliono esplorare le piste ciclabili e i sentieri che costellano la regione.

Una posizione perfetta

Immerso tra laghi e montagne, SabiHome offre accesso diretto a un’ampia varietà di attività all’aperto. Situato vicino al Parco Campo dei Fiori, è perfetto per gli amanti della mountain bike, del ciclismo su strada, e per chi desidera immergersi nei sentieri di trekking del parco. Inoltre, la vicinanza al Lago di Varese e ai suoi percorsi ciclabili rende questo B&B un punto di partenza eccellente per giornate di esplorazione nella natura.

Un’esperienza che unisce sport e cultura

SabiHome è la scelta giusta anche per chi pratica canottaggio, golf e pattinaggio, grazie alla vicinanza con infrastrutture sportive di primo livello. Questo rende SabiHome un hub per gli sportivi che desiderano combinare attività fisica con il piacere di scoprire la cultura locale e le delizie enogastronomiche della regione.

Contatti e informazioni

Per saperne di più su SabiHome, è possibile visitare il sito di booking a questo link, seguire l’appartamento su Instagram @sabihome_apartment, o contattare direttamente Sabina Demolli via email a sabihome.23@gmail.com o al numero di telefono 347 4136770.