Sesto Calende premia i suoi cittadini: dalla storica edicola al gruppo seniores Siai Marchetti

Dalla storica edicola in centro città al gruppo lavoratori seniores della Siai Marchetti, dal gioielliere e fondatore dell’associazione commercianti alla campionessa di nuoto. Anche quest’anno, in occasione del festa della città di inizio settembre, Sesto Calende premia con la benemerenza civica le sue eccellenze e i cittadini che si sono distinti in diversi settori, come la beneficenza, il lavoro, la scuola o la cultura.

Istituito nel 2020 durante il mandato dell’ex sindaco Giovanni Buzzi, il premio Città di Sesto Calende in meno di un lustro è diventato molto sentito e ambito nella città sul lungofiume. Lo stesso sindaco Elisabetta Giordani, oggi prima cittadina dopo le elezioni giugno, nel settembre del 2023 ricevette il premio per il suo impegno in ambito scolastico.

Nel corso del consiglio comunale di martedì 30 luglio Giordani ha annunciato i quattro vincitori dell’edizione 2024, che saranno premiati in sala consiliare alle 11 di sabato 7 settembre. A ricevere il premio per la categoria lavoro, ricerca, arte e innovazione saranno il gioielliere Luigi Fontana e l’edicolante Giovanni Bosaia, il Gruppo Lavoratori Seniores SIAI Marchetti per volontariato, beneficenza e associazionismo e, infine, la ex campionessa di nuoto Daniela Sabatini per la cultura, sport e scuola.

«Come da regolamento, vengono presentate le candidature a firma di almeno 10 cittadini sestesi – ha ribadito Giordani durante il consiglio comunale invitando la cittadinanza a partecipare alla cerimonia -. Ogni anno vengono conferite tre benemerenze con possibilità di ex aequo. Con piacere annuncio le candidature di quest’anno, per me si tratta di un onore, considerando che lo scorso anno il sindaco Buzzi ne ha conferita una a me».

GLI “IDENTIKIT” DEI SESTESI PREMIATI:

Luigi Fontana: nato nel 1933 e sestese dal 1935, Luigi Fontana ha gestito la storica gioielleria di famiglia dal 1948. Maestro ottico, diplomato anche in gemmologia, fu capitano della Vigor Sesto, società di calcio vicecampione d’Italia nel campionato CSI nel 1952. È stato fondatore e primo presidente dell’associazione commercianti di Sesto Calende e cittadino attivo anche per quanto concerne altri sport sestesi, come ad esempio la canoa, con l’istituzione del Trofeo Gioielleria Fontana.

Giovanni Bosaia: storico edicolante di Sesto Calende, dal 1972 – con l’aiuto della moglie Daniela – Giovanni Bosaia ha servito ogni giorno da mattina presto fino a sera i cittadini sestesi, assicurando la presenza di quotidiani e riviste nell’edicola in Piazza Garibaldi. A volte la gentilezza e la bontà d’animo si riconosce anche nei gesti più piccoli, per esempio quello di “tenere da parte” le bustine delle figurine – che andavano sempre “a ruba” già nel primo pomeriggio – per i bambini che finivano tardi il doposcuola (ndr).

Daniela Sabatini: nata a Udine nel 1968, Daniela Sabatini è una ex nuotatrice italiana di successo. Dopo essersi trasferita a Varese, ha vinto sei titoli giovanili nazionali e stabilito un record italiano juniores. Laureata in Scienze Motorie, ha lavorato come allenatrice di nuoto fino al 2006. Da anni tra i responsabili della piscina Wave di Sesto Calende. Ripresa l’attività agonistica come Master nel 2006, ha ottenuto numerosi titoli italiani ed europei, eccellendo nelle lunghe distanze e nelle acque libere. Tra i suoi traguardi principali ci sono titoli mondiali Master nel 2017 e 2023, e diversi record italiani ed europei.

Gruppo Lavoratori Seniores Siai Marchetti: il Gruppo Lavoratori Seniores della Siai Marchetti nasce nel 1969 da funzionario della società Lombardozzi che volle replicare anche a Sesto Calende la tendenza delle principali aziende del Nord Italia di quel tempo. Il primo consiglio direttivo fu presieduto da Bepi Capè, e in qualità di presidente onorario, dalla dott.sa Proto, maggior azionista. Il 4 luglio 1970 avvenne l’inaugurazione ufficiale del Gruppo, con la direzione al completo, autorità locali e i 313 soci aderenti. Tra le tante iniziative svolte dal gruppo, i vari premi di di anzianità che annualmente vengono riconosciuti, alla realizzazione del Monumento al Lavoratore Aeronautico a Sesto Calende.