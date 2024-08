“Siete pronti a rigenerarvi?”: Saronno Servizi presenta le novità 2024-2025 nella piscina di via Miola

Con lo slogan “Siete pronti a rigenerarvi?” e l’immagine di un gruppo di utenti della piscina “tornati bambini” grazie alle attività e agli allenamenti, la Saronno Servizi Ssd presenta la nuova stagione 2024/2025 con conferme e nuove proposte sul fronte del benessere.

A partire dal 5 settembre nell’impianto di via Miola gli utenti troveranno tante novità che vanno ad aggiungersi a tutte le attività consolidate negli anni. Grazie al nuovo pallone pressostatico, sono aumentati gli spazi sia per i corsi che per il nuoto libero incrementando così la possibilità per tutti di godersi, nel corso della giornata, la propria attività sportiva o ricreativa preferita.

Acqua fitness – Ancora più posti nei corsi di Hydrobike grazie all’acquisto di nuovi attrezzi. Più spazio nella vasca grande anche per le lezioni di GAG e Acqua Pilates.

Corsi pomeridiani di Hydrobike e Gym – Si aprono corsi alle 13.30 e alle 14.30 di Hydrobike ed Energy Gym per tutti coloro non hanno tempo alla sera o preferiscono svolgere attività fisica nelle ore più tranquille della giornata.

Pilates Posturale (Benessere a 360°) – A grande richiesta si apre un nuovo corso al lunedì alle 11.15 che si aggiunge a quello del giovedì alle 10. Vasca bassa. (invariati i corsi serali in acqua alta)

Nuoto. Ritorno alle origini – Ginnastica preparatoria della durata di 15 minuti, in alcuni corsi di nuoto per bambini, un piccolo esperimento di ritorno alle origini per creare aggregazione e stimolare l’attività muscolare prima di entrare in acqua.

Pallanuoto 8/12 anni – Confermati i corsi del lunedì e giovedì dalle 18 a lle 19. Un’attività che crea una squadra e nuove amicizie.

Riparte l’Idrokinesi terapia – A partire da settembre incontri di Idrokinesi personal – Idrokinesi group (da 3 a 6 persone con istruttore in acqua) e Idro posturale.

Maggiori informazioni sulle nuove attività sono disponibili sui canali social e sul sito www.saronnoservizissd.it